Bundesliga heute: St. Pauli - Wolfsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der FC St. Pauli geht mit einer beeindruckenden Bilanz in das heutige Duell gegen den VfL Wolfsburg . Die Kiezkicker haben in der Bundesliga noch nie gegen die Wölfe verloren und konnten aus vier Begegnungen einen Sieg und drei Unentschieden verbuchen. Insgesamt verlor St. Pauli nur eines von 14 Spielen gegen Wolfsburg in allen Wettbewerben. Diese Statistik dürfte den Gastgebern Mut machen, zumal Wolfsburg gegen kein anderes Team so oft antrat, ohne zu gewinnen.

Der VfL Wolfsburg hat in dieser Saison seine Stärke vor allem in Auswärtsspielen gezeigt. Beide Saisonsiege und sechs der sieben Punkte holten die Wölfe in der Fremde. Unter Trainer Ralph Hasenhüttl wechselten sich Siege und Niederlagen auswärts ab, was nach dem letzten Sieg in Bochum auf eine Niederlage hindeuten könnte. Doch die Niedersachsen sind in dieser Spielzeit eines von nur vier Teams, das in jeder Partie ein Tor erzielte.