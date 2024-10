Bundesliga heute: Wolfsburg - Bremen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 20.10.2024 • 14:30 Uhr Der VfL Wolfsburg empfängt heute den SV Werder Bremen. Der Anstoß ist um 17:30 Uhr in der Volkswagen Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der VfL Wolfsburg steht gegen Werder Bremen vor einer Herausforderung in der Volkswagen Arena, da sie seit vier Bundesliga-Heimspielen ohne Sieg sind. Unter Trainer Ralph Hasenhüttl ist dies die längste Durststrecke, und nur ein Punkt aus drei Heimspielen in dieser Saison markiert die schwächste Bilanz seit zwölf Jahren. Trotz dieser Schwierigkeiten haben die Wölfe in jedem Spiel der laufenden Saison getroffen, was sie zu einem von nur fünf Teams macht, die in jeder Partie ein Tor erzielten.

Ralph Hasenhüttl hat eine beeindruckende Bilanz gegen den SV Werder Bremen. In sieben Bundesliga-Duellen mit den Norddeutschen konnte er fünf Siege einfahren. Kein anderes Team besiegte er häufiger im Oberhaus. Sein Punkteschnitt von 2.3 gegen Bremen ist nur gegen Freiburg besser. Beim letzten Aufeinandertreffen in der Vorsaison feierte Hasenhüttl ein erfolgreiches Debüt mit einem 2:0-Sieg in Bremen.

Werders Auswärtsstärke als Trumpf

Der SV Werder Bremen hat in dieser Saison seine Stärke vor allem in der Fremde gezeigt. Sieben ihrer acht Punkte holten die Bremer auswärts, und alle acht Saisontore erzielten sie ebenfalls auf fremdem Platz – ein eingestellter Bundesliga-Rekord. Diese Auswärtsstärke könnte ihnen in Wolfsburg zugutekommen, zumal sie als eines der wenigen Teams noch kein Gegentor nach Standardsituationen kassierten.

Spieler im Rampenlicht: Jonas Wind und Mohammed Amoura

Bei Wolfsburg stehen Jonas Wind und Mohammed Amoura im Fokus. Wind traf zuletzt in zwei Spielen in Folge, scheiterte jedoch erneut vom Elfmeterpunkt. Amoura beeindruckt mit vier Assists in nur vier Spielen, ein geteilter Ligahöchstwert. Diese individuelle Klasse könnte entscheidend sein, um die Heimschwäche zu überwinden und gegen Bremen zu punkten.

