Bundesliga: "Katastrophal!" Bochum-Stürmer mit Rundumschlag

Der VfL Bochum versauert zusehends am Tabellenende, daran ist auch Nationaltorhüter Oliver Baumann beteiligt.

„In der ersten Halbzeit hatten wir zu viele Totalausfälle, das war ein katastrophaler erster Durchgang“, sagte Bochums Philipp Hofmann bei Sky : „Wir müssen jetzt gewinnen, egal wer kommt.“ Auch weiterhin mit Zeidler an der Seitenlinie? „Das sollen andere entscheiden“, meinte der VfL-Angreifer, „dazu will ich mich nicht äußern.“

„Wahnsinn, was Olli macht. Deutschlands Nummer eins!“, lobte Stürmerstar Andrej Kramaric, der die TSG in Führung gebracht hatte (11.). Marius Bülter (64.) und Haris Tabakovic (90.+3) erzielten die weiteren Treffer für die Hoffenheimer, die vor der Partie lediglich einen Dreier am ersten Spieltag eingefahren hatten.