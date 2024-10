So reagiert Kimmich auf die Müller-Kritik

Joshua Kimmich antwortet auf die Kritik von Mitspieler Thomas Müller, der dessen Verhalten vor dem Last-Minute-Gegentreffer am sechsten Spieltag bemängelte.

Joshua Kimmich antwortet auf die Kritik von Mitspieler Thomas Müller, der dessen Verhalten vor dem Last-Minute-Gegentreffer am sechsten Spieltag bemängelte.

Es war ein Schockmoment in der ganz späten Art, der dem FC Bayern München am sechsten Spieltag der Bundesliga den Sieg kostete. In der vierten Minute der Nachspielzeit erzielte Omar Marmoush seinen achten Saisontreffer und bescherte Eintracht Frankfurt somit den rettenden Treffer zum 3:3.