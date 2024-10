Bundesliga: Wahnsinn! Kiel schockt Bayer

Herber Dämpfer für Bayer 04 Leverkusen! Gegen Bundesliga -Aufsteiger Holstein Kiel ließ die Mannschaft von Xabi Alonso in seinem 100. Pflichtspiel als Bayer-Coach unerwartet Punkte liegen - und das nach einer 2:0-Führung. Dank einer engagierten Aufholjagd der Gäste aus Kiel endete die Partie schlussendlich mit einem 2:2-Unentschieden.

Victor Boniface hatte die Werkself früh in Führung gebracht (4.). Wenig später erhöhte Jonas Hofmann - der seit dem DFB-Pokalsieg gegen Jena keine Sekunde mehr auf dem Platz stand - auf 2:0 (8.). Beide Vorlagen gab der Argentinier Exequiel Palacios.

Hradecky rettet in höchster Not

In der 73. Minute hatte Kiel sogar noch die Riesenchance auf den Sieg, aber Hradecky konnte einen Kopfball von Benedikt Pichler in letzter Sekunde entschärfen.

Durch den Punktgewinn gibt Kiel die rote Laterne an den VfL Bochum ab und schiebt sich auf Rang 17. Leverkusen reduziert den Abstand auf die Bayern auf vorerst zwei Punkte. Bayern hat jedoch am Sonntag in Frankfurt (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER) noch die Chance den Vorsprung weiter auszubauen.