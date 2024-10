BVB verkündet bittere Nachrichten vor St.-Pauli-Duell

SPORT1 16.10.2024 • 12:25 Uhr Vor dem Bundesliga-Duell mit dem FC St. Pauli geht Borussia Dortmund personell auf der letzten Rille. Wenigstens ein Punkt stimmt BVB-Coach Nuri Sahin froh.

Große Personalsorgen bei Borussia Dortmund: Vor dem Auftakt zum 7. Bundesliga-Spieltag mit der Heimpartie gegen den FC St. Pauli (Fr., ab 20.30 Uhr im Liveticker) hat Nuri Sahin gleich mehrere Hiobsbotschaften verkündet. „Karim Adeyemi (Muskelfaserriss, Anm. d. Red.), Julien Duranville und Giovanni Reyna (Leistenzerrung, Anm. d. Red.) fallen weiter aus“, sagte der BVB-Coach während der obligatorischen Pressekonferenz.

Gleiches gilt für den Brasilianer Yan Couto (Gesäßverletzung): „Er wird zehn bis 14 Tage nicht dabei sein. Maximilian Beier (erkrankt von der U21-Nationalmannschaft abgereist, Anm. d. Red.) geht es schon besser. Julian Ryerson hat eine Grippe, ist aber auch auf dem Wege der Besserung. Niklas Süle lag zwei Tage flach, das wird ein Rennen gegen die Zeit“, so Sahin weiter.

Sahin-Zuversicht wegen Rückkehr von Guirassy

Mut macht dem Coach dagegen die Rückkehr von Serhou Guirassy. Der Torjäger war während der Länderspielpause mit Guinea zweimal in der Afrika-Cup-Qualifikation gefordert, traf in Äthiopien beim 3:0 doppelt, ehe er in der 61. Minute ausgewechselt wurde.

„Er sollte heute wieder im Training dabei sein. Es ist ein Nachteil, dass wir schon wieder Freitag spielen. Die Jungs haben wenig Zeit zur Regeneration“, so Sahin, der indes auch erklärte: „Wir hatten mit dem Verband eine Absprache, dass er nicht zweimal 90 Minuten spielen soll. Es ist wichtig, dass wir da ein Zusammenspiel haben. Er wird am Freitag auf jeden Fall starten. Er macht einen sehr guten Eindruck.“

Sahin will sich durch den schlechtesten Saisonstart seit der Spielzeit 2014/15 ohnehin nicht aus der Ruhe bringen lassen. „Wir werden uns nicht von unseren Weg abbringen lassen“, sagte der 36-Jährige, der aber selbst von den großen Leistungsschwankungen überrascht war: „Ich hätte nicht gedacht, dass wir in drei Auswärtsspielen nur einen Punkt holen. Aber Zweifel an unserem Weg nach sechs Spieltagen aufkommen zu lassen, wäre fatal.“

Union-Pleite wirkt nach