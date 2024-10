"Da bin ich sprachlos": Frankfurter kritisieren Brych

Erst forderten die Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt in der Schlussphase vergeblich Elfmeter, dann sparten sie nach der Niederlage bei Bayer Leverkusen nicht mit Kritik am Schiedsrichter. Er schätze Referee Felix Brych, sagte Trainer Dino Toppmöller im Anschluss an das 1:2 (1:1) beim Double-Gewinner: „Aber die Leistung heute, da bin ich ein bisschen sprachlos. Leider waren nicht alle auf dem Feld heute in Topform. Das hätte dieses Spiel verdient gehabt.“