DFB oder ÖFB? Wanner kriegt keinen Ratschlag von Schmidt

Dies sei nach "größerem Umbruch in der Offensive" abermals der Klassenerhalt. Mit neun Punkten aus den ersten sechs Bundesligaspielen ist der FCH gut gestartet. Auch Wanner, Leihgabe von Bayern München, hat mit wettbewerbsübergreifend sieben Torbeteiligungen in neun Partien daran entscheidenden Anteil. "Was mir da am meisten imponiert, ist einfach seine Persönlichkeit. Mit 18 Jahren ist er sehr weit. Ich glaube, da gibt es wenige Spieler, die mit 18 Jahren schon so einen klaren Fokus auf die Herangehensweise, auf die eigene Leistung haben. Und deswegen passt er ganz gut zu uns", sagte Schmidt.