DFB zeichnet 1. FC Heidenheim mit Fair-Play-Medaille aus

Mit dem Einzug in den Europapokal hat der 1. FC Heidenheim in der vergangenen Saison Geschichte geschrieben - Sympathiepunkte unter deutschen Fußballfans haben die Kicker von der Ostalb aber auch durch eine besonders faire Geste gewonnen. Dafür verleiht der Deutsche Fußball-Bund (DFB) dem Bundesligisten nun die Fair-Play-Medaille.

Nach dem Abpfiff des Gastspiels in Darmstadt am 31. Spieltag der vergangenen Saison hatten sich die Heidenheimer zunächst in den Spielertunnel begeben, obwohl durch den 1:0-Sieg der eigene Klassenerhalt praktisch feststand. Weil gleichzeitig aber auch der Abstieg der Lilien besiegelt war, gab es zuerst tröstende Worte für den Gegner, bevor es zum Feiern vor den eigenen Fanblock ging.

Ausgezeichnet wird auch der niedersächsische Kreisligaspieler Finn Krutsch vom MTV Soltau II. Er hatte in einem Spiel, in dem sein Klub den Aufstieg hätte klar machen können, die Schiedsrichterin auf einen regulären Treffer des Gegners hingewiesen, den diese nicht als solchen erkannt hatte. Soltau verpasste am Ende den Aufstieg. Die Medaillen für Krutsch und den 1. FC Heidenheim überreicht die einstige Fußball-Weltmeisterin Renate Lingor bei einem Heimspiel des Conference-League-Teilnehmers in den kommenden Wochen.