Didi Hamann zerlegt den BVB - und zählt auch Trainer Sahin an

Deutlicher wurde Experte Didi-Hamann, der nach der Niederlage Alarm schlug. „Eine kleine Krise hatten sie schon - das haben die Augsburger jetzt verschärft“, legte der 51-Jährige los. In jedem Spiel der Schwarz-Gelben gebe es Phasen, „in denen die Mannschaft sich gefühlt in ihre Einzelteile auflöst“.

Sahin? Wie viel Zeit willst und wirst du ihm geben?“

Außerdem kritisierte Hamann den Umgang mit Marcel Sabitzer, der zuletzt öffentlich mehrmals darüber sprach, dass er lieber auf der Sechs aufgestellt werden will. „Mir hat gefehlt, dass sich der Verein öffentlich geschlossen hinter den Trainer stellt, dass man Sabitzer sagt: Das geht so nicht.“

„Bei einem erfahreneren Trainer hätte er sich das nicht erlaubt“

„Im Moment, das muss man ganz klar sagen, ist die Mannschaft nicht so vereint, wie es nötig ist, um in Madrid zu bestehen. Im Moment sind sie nicht mal dazu in der Lage, in Augsburg zu bestehen“, schloss Hamann seine Analyse schließlich ab.