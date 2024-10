Dreifacher Kane: Bayern dominieren den VfB

Der FC Bayern hat seine kleine Ergebniskrise dank Superstar Harry Kane und mit unfreiwilliger Unterstützung von Alexander Nübel beendet. Kane führte die überlegene Mannschaft von Trainer Vincent Kompany mit einem lupenreinen Hattrick zu einem überzeugenden 4:0 (0:0) im Südgipfel gegen den VfB Stuttgart und hielt sie an der Tabellenspitze der Bundesliga.

Rechtzeitig vor dem Champions-League-Kracher beim FC Barcelona mit dem früheren Münchner Erfolgscoach Hansi Flick am Mittwoch war es nach drei Topspielen ohne Sieg ein wichtiger Erfolg für den Rekordmeister und Kompany. Neben Kane hatte daran auch die Münchner Leihgabe Nübel ihren Anteil: Der VfB-Torhüter sah beim Führungstreffer durch den Engländer (57.) nicht gut aus.

Kane erzielte auch das zweite und dritte Münchner Tor (60./80.) und erlebte seine ganz persönliche Befreiung: Gegen Leverkusen (1:1), Aston Villa (0:1) und Frankfurt (3:3) war er zuletzt leer ausgegangen. Für den Angreifer war es das dritte Pflichtspiel in dieser Saison mit mindestens drei Treffern. Der eingewechselte Kingsley Coman (89.) sorgte für den Endstand.

Allerdings verloren die Bayern Nationalspieler Aleksandar Pavlovic, der wegen einer Schulterverletzung früh ausgewechselt werden musste. Stuttgart nahm die wenig tröstende Gewissheit mit zum Hit in der Königsklasse bei Juventus Turin am Dienstag, dass es mit Klasse-Teams phasenweise auf Augenhöhe agieren kann. Offensiv müssen sich die Schwaben aber erheblich steigern.

Nach den drei Topspielen ohne Sieg nahm Kompany kleinere Veränderungen vor. Personell hielt er zwar an seiner Elf aus dem wilden Duell mit der Eintracht fest, er ließ diese aber etwas vorsichtiger agieren. Dennoch spielten die im Passspiel stabileren Bayern dominant.

Dadurch ergaben sich früh gute Gelegenheiten. Stuttgart kam nur selten vor das Münchner Tor wie Nationalspieler Deniz Undav (4.) nach einem Fehlpass von Alphonso Davies. Der VfB agierte in dem Bemühen, hinter die gegnerische Abwehr zu kommen, ungewöhnlich viel mit langen Bällen.

Ohne Zauberfuß Jamal Musiala, der angeschlagen und mit schwarzer Mütze auf der Tribüne saß, fehlte dem Rekordmeister aber in der ersten Halbzeit eine zündende Idee. Sein Vertreter Thomas Müller tat sich schwer, Stürmer Kane fehlte noch die Präzision.

In der 51. Minute rutschte er an einer scharfen Hereingabe von Serge Gnabry vorbei. Das 1:0, das Kapitän Joshua Kimmich in seinem 400. Bundesligaspiel mit einer Balleroberung einleitete, erzielte er mit einem seltenen Distanzschuss aus 25 Metern. Nübel hatte die Ecke, ließ den Ball aber passieren.