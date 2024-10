Eintracht-Keeper Trapp vor Comeback gegen Bayern

Der neunmalige Nationaltorhüter Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt könnte nach drei Wochen Verletzungspause zum Bundesliga -Topspiel gegen Bayern München am Sonntag ( 17.30 Uhr im LIVETICKER ) zurückkehren. „Kevin trainiert heute nochmal, dann werden wir sehen, ob er Grünes Licht gibt. Wenn Kevin bei 100 Prozent ist, wird er nach Absprache mit den Trainern spielen“, sagte Frankfurts Coach Dino Toppmöller am Freitag.

Trapp hatte sich Mitte September am Oberschenkel verletzt und war seitdem vom jungen Brasilianer Kaua Santos vertreten worden. Der 21-Jährige parierte am Donnerstagabend in der Europa League beim 3:1-Sieg bei Besiktas Istanbul einen Elfmeter.