Erfolg in Mainz: Leipzig vorerst Tabellenführer

RB Leipzig feiert beim FSV Mainz 05 einen Arbeitssieg. Defensiv steht das Team von Marco Rose erneut extrem stabil und springt bis zum Samstagabend vorerst an die Tabellenspitze.

Defensiv stabil, anfangs eiskalt: RB Leipzig hat im Stile einer Spitzenmannschaft zumindest vorläufig die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga erobert. Das Team von Trainer Marco Rose gewann bei Angstgegner FSV Mainz 05 2:0 (2:0) und blieb auch im siebten Saisonspiel ungeschlagen. Der FC Bayern könnte mit einem Erfolg im Abendspiel ( ab 18.30 Uhr im LIVETICKER ) gegen den VfB Stuttgart aufgrund der besseren Tordifferenz aber wieder vorbeiziehen.

Xavi Simons (20.) und Willi Orban (37.) beendeten nach vier Duellen ohne Sieg die Durststrecke gegen die Rheinhessen, hinten stand bei RB bereits zum sechsten Mal die Null in dieser Saison. 17 Punkte nach sieben Spielen sind für Leipzig Vereinsrekord in der Bundesliga. Die im Mittelfeld platzierten Mainzer kassierten dagegen die dritte Heimniederlage in Serie, das passierte ihnen unter der Regie von Bo Henriksen noch nie.