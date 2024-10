Esther Sedlaczek fühlt mit BVB: "Mir tut das bis heute leid"

Eigentlich hängt ihr Herz an einem anderen Klub, aber ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek leidet nach eigenen Angaben noch heute mit dem BVB.

„Das hat mir ja - und nicht, weil ich etwas gegen die Bayern habe, 0,0 - das hat mir leidgetan, dass sie so nahe dran waren. Endlich mal wieder die Chance hatten, nach 2012 den Titel zu holen“, offenbarte Sedlaczek ihr Mitgefühl mit dem BVB, der nach einem 2:2 gegen Mainz und dem 2:1-Sieg des FC Bayern in Köln doch noch von Platz eins gerutscht war.

Sedlaczek: „Mir tut das bis heute leid“

„Ich weiß noch ganz genau: Ich habe am 34. Spieltag nicht gearbeitet und hing ab Minute eins die ganze Zeit vor dem Fernseher. Diesen Spielverlauf so zu sehen … Dass das nachhaltig etwas mit dir macht, kann ich mir sehr gut vorstellen. Mir als Dortmund-Fan tut das - oh Gott Nicht-Dortmund-Fan, Freud‘scher Versprecher - tut das bis heute leid, dass sie es nicht geschafft haben.“