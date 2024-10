FC Bayern: Musiala fehlt auch im Topspiel

Musiala war zuletzt schon in der Partie bei Eintracht Frankfurt sowie in den Nations-League-Spielen in Bosnien und gegen die Niederlande wegen Hüftgelenksbeschwerden ausgefallen. Ob der 21-Jährige am Mittwoch in der Champions League beim FC Barcelona wieder einsatzfähig sein wird, blieb am Freitag offen.