FC Bayern: "Normalerweise ist das ein hochanständiger Junge" - Ex-Star überrascht von Ulreich

„Otto Rehhagel hat immer gesagt, was in diesen 90, 95, 100 Minuten auf dem Platz passiert, das darf man nicht auf die Goldwaage legen“, erklärte Babbel bei ran. Der Europameister von 1996 weiter: „Aber es ist nun einmal öffentlich geworden, dementsprechend muss man sich damit auseinandersetzen, weil die Wortwahl nicht in Ordnung war. Ich war völlig überrascht, dass Ulle solche Wörter überhaupt kennt, weil normalerweise ist das ein hochanständiger Junge.“