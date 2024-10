Nach Pöbelei gegen Rolfes: DFB bestraft Bayern-Keeper Ulreich

Wie der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch mitteilte, verurteilte das DFB-Sportgericht den 36-Jährigen zudem zu einer Geldstrafe von 20.000 Euro.

Pöbelei gegen Rolfes: „Krass sportwidriges Verhaltens“

Das Sportgericht wertete Ulreichs Aktion am Samstag als "krass sportwidriges Verhaltens". Ulreich beziehungsweise die Bayern stimmten dem Urteil zu, es ist damit rechtskräftig.

Ulreich hatte den reklamierenden Rolfes im Bundesliga-Gipfel (1:1) von der Bank aus mit einer unflätigen Bemerkung („Du Wi.....!“) aufgefordert, sich wieder hinzusetzen. Im Nachgang des Topspiels in der Allianz Arena war ein Video des Vorfalls in den sozialen Netzwerken viral gegangen.

Der Torhüter entschuldigte sich inzwischen bei Bayer-Sportchef Rolfes. „Damit ist das für mich auch erledigt“, sagte dieser nach dem 1:0 seines Teams in der Champions League am Dienstagabend gegen den AC Mailand. „Ich habe es weder gehört noch mitbekommen. Für das Niveau seiner Worte ist jeder selbst verantwortlich“, hatte Rolfes vorher in der Bild erklärt.