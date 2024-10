FC Bayern: Star-Einkauf nur auf der Bank! Erstaunliche Aussagen von Palhinha

Joao Palhinha wartet seit seinem Wechsel zum FC Bayern München in diesem Sommer weiterhin auf regelmäßige Einsätze in der Startelf. Für den Edeljoker ist dies allerdings kein Grund zur Beunruhigung.

Über 50 Millionen Euro hat der FC Bayern München im Sommer für die Verpflichtung von Joao Palhinha an den FC Fulham überwiesen. Dennoch kam der Portugiese bislang erst einmal in der Startelf zum Einsatz. Auch, weil Youngster Aleksandar Pavlovic überzeugt, reichte es im Topspiel gegen Eintracht Frankfurt (3:3) wieder nur für einen Kurzeinsatz von Palhinha.

Gelingt der Durchbruch? Palhinha bleibt zuversichtlich

„Um ehrlich zu sein: Das Gerede, ob ich womöglich die Geduld verliere, interessiert mich nicht. Was von außen gesagt oder interpretiert wird, ist nicht wichtig. Ich bin in diesem großen Klub, weil ich an mich glaube“, offenbarte Palhinha und meinte: „In meiner Karriere kam es oft vor, dass solche Dinge gesagt wurden: Schafft er es? Kommt er auf Spielzeit? Wir sind erst am Anfang.“