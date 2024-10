FC St. Pauli verpflichtet Oelschlägel

"Ich freue mich sehr auf die Herausforderung beim FC St. Pauli", sagte der Keeper: "Nach meiner Zeit in den Niederlanden ist es ein tolles Gefühl, wieder in Deutschland zu spielen, vor allem bei einem so traditionsreichen Verein." In der 3. Liga kam Oelschlägel für die Zweitvertretungen von Borussia Dortmund und Werder Bremen zum Einsatz.