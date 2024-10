Horror-Trip: "Er hat erzählt, dass es ein Wahnsinn war!"

Augsburgs Trainer Jess Thorup kann am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) beim SC Freiburg Nigerias Nationalspieler Frank Onyeka einsetzen - trotz dessen abenteuerlicher Länderspielreise. „Er hat erzählt, dass es ein Wahnsinn war, 14, 16 Stunden ohne Essen und Trinken. Er ist am Donnerstagmorgen zurückgekommen. Es ist alles okay. Er ist voll fokussiert auf Freiburg“, sagte Thorup zum Horror-Trip seines Profis.