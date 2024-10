Gladbach verlängert mit Angreifer

Robin Hack war im Sommer 2023 vom damaligen Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld an den Niederrhein gewechselt.

Hack war im Sommer 2023 vom damaligen Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld an den Niederrhein gewechselt. Dort erzielte er in seiner ersten Saison zehn Bundesliga-Tore - alle in der Rückrunde - und war damit bester Schütze der Borussia.