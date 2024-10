Klopp? "Will ihn nicht mehr in der Süd sehen"

Klopp? „Als Fan will ich ihn nicht mehr in der Süd sehen“

Und weiter: „Es war schon ein Schock und ist traurig. Irgendwie ist das immer noch nicht richtig bei mir angekommen.“ Trotzdem werde Klopp aber immer sein Freund bleiben. Allerdings will der Weltmeister von 2014 seinen ehemaligen Coach beim nächsten Treffen genau sagen, was er von der ganzen Sache hält.

„Wenn wir uns treffen, werde ich ihm trotzdem persönlich sagen, dass ich es scheiße finde, dass er so was macht!“, meinte Großkreutz. „Als Fan will ich ihn auch nicht mehr in der Süd (Tribüne im Dortmunder Signal Iduna Park; Anm. d. Red.) sehen. Aber so zu Hause ist er natürlich immer willkommen. Ich habe ihm viel zu verdanken und werde ihm auch immer dankbar sein.“