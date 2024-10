"Gute Geschichte": Rose freut sich über Klopp-Engagement

Der Trainer von RB Leipzig blickt dem Einstieg seines Ex-Coaches als Global Head of Soccer bei Red Bull mit Vorfreude entgegen.

Der Trainer von RB Leipzig blickt dem Einstieg seines Ex-Coaches als Global Head of Soccer bei Red Bull mit Vorfreude entgegen.

Trainer Marco Rose vom Bundesligisten RB Leipzig freut sich auf die Zusammenarbeit mit Jürgen Klopp . „Seine Expertise, Erfahrung, Ausstrahlung und sein Netzwerk zu nutzen, ist für alle hier eine gute Geschichte“, sagte Rose am Freitag. Klopp wird nach seiner Pause infolge des Abschieds vom FC Liverpool ab dem 1. Januar als Global Head of Soccer die weltweiten Aktivitäten von Leipzigs Hauptsponsor Red Bull im Fußball verantworten.

Welchen Einfluss Klopp, der neben Leipzig unter anderem auch für die Standorte in Salzburg, New York, Brasilien und Japan verantwortlich sein wird, konkret nehmen werde, vermochte Rose nicht zu sagen: "Lasst ihn im Januar doch mal anfangen, wirken und ein Gefühl für seine Rolle bekommen."

Klopp und Rose gemeinsam in Mainz

Klopp hatte Rose einst in seiner Funktion als Trainer des FSV Mainz 05 betreut, gemeinsam schafften sie den Aufstieg in die Bundesliga. „Es war eine ganz besondere Zeit, die wir zusammen hatten. Wir haben Besonderes in Mainz geschaffen. Da sind wir sehr stolz drauf. Deswegen haben wir immer wieder Kontakt“, sagte Rose, der auch kurz nach der Verkündung des Engagements mit Klopp telefoniert habe.