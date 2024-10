Hasenhüttl: Arnold mit "starker Rippenprellung"

Trainer Ralph Hasenhüttl von Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat eine schwerere Verletzung seines Kapitäns Maximilian Arnold bestätigt. "Starke Rippenprellung, er musste sofort raus", sagte Hasenhüttl nach der 2:4 (1:1)-Niederlage gegen Werder Bremen: "Wenn Maxi raus will, dann ist es schon etwas Seriöses."

Arnold war nach einem Luftzweikampf mit Romano Schmid unglücklich zu Boden gegangen. Nach kurzer Behandlung spielte der 30-Jährige zunächst noch zehn Minuten weiter, bevor er langsam und unter Schmerzen den Platz vorzeitig verlassen musste (40.). Er hoffe, "dass es nichts mit dem Rücken ist", so Hasenhüttl weiter.

Insgesamt war der VfL-Coach "sehr, sehr enttäuscht" von der Leistung seiner Mannschaft, die auch im vierten Heimspiel in dieser Saison keinen Sieg holen konnte - trotz Führung durch Tiago Tomas (19.). "Wir haben uns heute viel kaputt gemacht von dem, was wir uns die letzten Wochen aufgebaut haben."

Nun müsse man "den Finger in die Wunde legen in den nächsten Wochen", so Hasenhüttl, der mit nur sieben Punkten aus sieben Spielen bislang weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist: "Wir waren heute nicht mutig genug. Das sind nicht wir."