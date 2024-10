Henriksen lobt Burkardt: "Einer der Besten"

Trainer Bo Henriksen vom Bundesligisten FSV Mainz 05 hat Neu-Nationalspieler Jonathan Burkardt in höchsten Tönen gelobt. „Für uns ist er so, so wichtig“, schwärmte Henriksen: „Er hat fünf Tore gemacht in sechs Spielen. Er versucht jeden Tag besser zu werden, das ist sein Ziel. Er will alles machen für diesen Verein. Man muss ein Bild von Johnny vor Augen haben, wenn man an Mainz 05 denkt.“