Eklat um deutschen Bundesliga-Stürmer - Mitarbeiter zutiefst entsetzt!

Homophobie-Skandal in der Bundesliga! Wie die Sport Bild berichtet, hat sich Stürmer Kevin Behrens bei einer internen Signierstunde seines Vereins VfL Wolfsburg Ende September, bei der Fanartikel für Gewinnspiele oder Benefiz-Aktionen unterschrieben werden sollen, geweigert, ein Trikot in Regenbogenfarben zu unterschreiben, mit dem der Verein ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz setzen will.