Kehl über BVB-Gegentore: "Das ist einfach zu viel"

"Wir müssen unser Tor besser verteidigen, wir müssen Zweikämpfe besser führen, wir müssen Verantwortung übernehmen in Zweikämpfen. Das habe ich vor allem in der ersten Halbzeit nicht gesehen", sagte Kehl: "Wie wir uns teilweise verhalten, geht einfach nicht."

Erst am Dienstag hatte der BVB beim 7:1-Spektakel gegen Celtic Glasgow in der Champions League ein Offensivfeuerwerk abgefeuert, im Stadion An der Alten Försterei war davon am Samstag jedoch kaum etwas zu sehen. Kevin Vogt (26., Foulelfmeter) und Yorbe Vertessen (45.) hatten die vor allem in der ersten Halbzeit deutlich aktiveren Berliner in Führung gebracht. Ex-Unioner Julian Ryerson (62.) gelang der Anschlusstreffer.