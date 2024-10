Keine Sperre für Karazor: Sportgericht hebt Platzverweis auf

Atakan Karazor vom VfB Stuttgart wird nach seiner von Schiedsrichter Sven Jablonski (Bremen) irrtümlichen gezeigten Gelb-Roten Karte im Spiel beim VfL Wolfsburg nicht gesperrt. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) teilte am Dienstag mit, dass der Platzverweis aufgehoben wird, eine automatische eintretende Sperre entfällt damit. Nur die erste in diesem Spiel gegen Karazor gezeigte Gelbe Karte bleibt bestehen.

Karazor war am Samstag in der 63. Spielminute wegen eines vermeintlichen Foulspiels an Maximilian Arnold von Jablonski des Feldes verwiesen worden, nachdem er bereits in der 24. Spielminute mit der Gelben Karte verwarnt worden war. Wie zuvor schon Jablonski stellte nun auch das DFB-Sportgericht fest, dass tatsächlich Arnold das Foul begangen hatte und Karazor "kein Vergehen begangen hatte".