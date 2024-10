"Keine zwei Meinungen": Smiths Traumtor löst Abseitsdebatte aus

Gregor Kobel war außer sich. "Es gibt keine zwei Meinungen, es ist einfach Abseits", schimpfte der Torhüter von Borussia Dortmund nach dem mühsamen 2:1 (1:0) in der Bundesliga gegen den FC St. Pauli. Doch es war nicht die eigene schwerfällige Leistung, die den Schweizer mächtig auf die Palme brachte. Noch lange nach dem Schlusspfiff regte Kobel sich fürchterlich über den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer auf.

Was war passiert? In der 78. Minute schoss St. Paulis Eric Smith aus 25 Metern aufs Tor, der Ball schlug im linken Eck ein. Kobel war machtlos, seiner Meinung nach auch, weil ihm Oladapo Afolayan die Sicht verdeckte. Doch Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck gab den Treffer, schon auf dem Spielfeld reklamierte Kobel gestenreich.

"Es geht in solchen Fällen darum, dass dem Torwart die Sicht deutlich genommen werden muss. Das war in dem Fall nicht gegeben", begründete Jöllenbeck bei DAZN seine Entscheidung. Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl stattete dem Referee daraufhin einen Besuch in der Kabine ab. "Ich war schon beim Schiedsrichter und habe ihm meine Meinung gesagt, wir haben heftig diskutiert", sagte Kehl. Auch für BVB-Trainer Nuri Sahin war es "klares Abseits", aber "jetzt wo ich gewonnen habe, kann ich entspannt darüber reden".