"Kleine Gallier aus Kiel" ärgern den Meister

Nach einem Albtraumstart und einem 0:2-Rückstand nach acht Minuten hatte sich der Aufsteiger im Verlauf des ersten Durchgangs aber gefangen - und schnupperte am Ende gar an der Sensation. "Da kann man auch mal wegbrechen, das muss man den Jungs hoch anrechnen", lobte Trainer Marcel Rapp mit Blick auf die Reaktion seines Teams auf die beiden frühen Gegentreffer. Gegen Bayern München waren die Kieler nach einem ähnlichen Beginn abgeschossen worden (1:6).

Schon in der Halbzeit habe er diesmal aber in den Gesichtern seiner Mitspieler gesehen, "dass da was geht", versicherte Holtby. Aufgrund der gefürchteten Last-Minute-Qualitäten des Gegners war Kiel gewarnt, denn "sobald die 90. Minute beginnt, betest du", sagte Holtby. Zugleich habe es aber Momente gegeben, "in denen du das Gefühl hattest, dass es in unsere Richtung geht".