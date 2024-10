Mainz gegen Bayern ohne Burkardt

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss im DFB-Pokalspiel gegen Bayern München auf Nationalspieler Jonathan Burkardt verzichten. Der Stürmer zog sich im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Freitagabend (1:1) eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu und fällt vorerst aus. Das teilten die Mainzer am Samstag mit. Burkardt war bereits in der 19. Minute ausgewechselt worden.