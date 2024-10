Manuel Neuer: "Der beste Torwart der Welt" - aus drei Gründen

„Aus meiner Sicht sind es drei Themen, die ihn zum besten Torwart der Welt machen. Zum einen sind es die technisch-taktischen Themen. Er ist in allen Bereichen des Torwartspiels absolute Weltspitze. Viele andere Torhüter sind in einem Bereich richtig gut, aber in einem anderen Bereich noch nicht“, so Rechner, der seit Februar 2023 beim Rekordmeister arbeitet, im „FC Bayern Podcast“.