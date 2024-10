Medien: Adeyemi droht längerer Ausfall

Champions-League-Held Karim Adeyemi von Borussia Dortmund droht ein längerer Ausfall. Wie die Bild am Donnerstag berichtete, zog sich der Offensivspieler beim 7:1 (5:1) gegen Celtic Glasgow in der Königsklasse einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu. Der BVB wollte dies auf SID-Anfrage nicht kommentieren.

Laut der WAZ und den Ruhr Nachrichten fehlt Adeyemi auf jeden Fall beim nächsten Bundesliga-Duell mit Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Adeyemi hatte am Dienstag mit drei Toren gegen die Schotten überragt, humpelte aber in der 48. Minute mit Schmerzen im rechten Oberschenkel vom Platz.