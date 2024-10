Medien: Couto bleibt nach Leihe in Dortmund

Beim Brasilianer greift die vereinbarte Kaufpflicht. Als Ablöse wird eine Summe in zweistelliger Millionenhöhe gehandelt.

Der Brasilianer Yan Couto bleibt Borussia Dortmund offenbar über das Ende der aktuellen Saison in der Fußball-Bundesliga erhalten. Wie mehrere Medien aus Deutschland und England berichteten, griff beim im Sommer von Manchester City ausgeliehenen Rechtsverteidiger die vereinbarte Kaufpflicht. Wie lange der Vertrag des 22-Jährigen läuft, ist offen.

Couto, der zuletzt zwei Jahre für den FC Girona in Spanien gespielt hatte, absolvierte seit seinem Leihwechsel zum BVB sieben Pflichtspiele. Dreimal stand er dabei in der Startelf, viermal wurde Couto eingewechselt. Schon bei seiner Vorstellung hatten die Westfalen vermeldet, dass sich der Verein mit dem englischen Meister auf "bestimmte sportliche Kriterien in der kommenden Spielzeit" für einen festen Transfer verständigt habe.