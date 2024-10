Nach Horrorserie: Bochum trennt sich von Zeidler und Lettau

Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat auf den Fehlstart in die Saison reagiert und Trainer Peter Zeidler mit sofortiger Wirkung freigestellt. Auch Sportdirektor Marc Lettau muss gehen. Trotz „vieler Gespräche und Bemühungen“ habe es zuletzt „keine signifikanten Verbesserungen“ gegeben, teilte das Schlusslicht einen Tag nach dem 1:3 bei der TSG Hoffenheim mit. Nach sieben Spielen hat der VfL erst einen Punkt auf dem Konto.

Zeidler hatte seine Aufgabe erst mit Beginn dieser Saison als Nachfolger von Interimscoach Heiko Butscher angetreten. Nun ist er der erste Bundesliga-Coach, der in dieser Saison gehen muss. "Es fehlt die Überzeugung, dass der VfL in der bisherigen personellen Konstellation das Ziel Klassenerhalt schaffen kann", hieß es in der Pressemitteilung.