Orban nach RB-Fehlstart: "Kannst noch alles erreichen"

Der Kapitän von RB Leipzig gab jedoch auch zu, dass in der Champions League gegen die besten Teams aktuell "ein bisschen was" fehle.

Kapitän Willi Orban vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig gibt sich trotz des bitteren Fehlstarts in die Champions-League-Saison kämpferisch. „Das Gute ist, dass du noch fünf Spiele hast. Du kannst immer noch alles erreichen. Für das direkte Weiterkommen wird es langsam ein bisschen dünn. Aber in die Play-offs kannst du immer noch kommen - und das wollen wir erreichen“, sagte er nach der 0:1 (0:1)-Niederlage gegen den FC Liverpool am Mittwoch.