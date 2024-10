Osterhage lobt Schusters Art: "Finde ich super"

Der Neuzugang vom VfL Bochum fühlt sich in Freiburg offenbar wohl. Auch mit dem Ex-Trainer hätte er gern gearbeitet.

Neuzugang Patrick Osterhage ist von der bisherigen Arbeit von Trainer Julian Schuster beim Fußball-Bundesligisten SC Freiburg begeistert. "Er ist ein junger Trainer und sprüht vor Energie", lobte der Mittelfeldspieler, der vor der Saison vom VfL Bochum nach Freiburg gewechselt war, im kicker-Interview: "Er will Dinge vermitteln, uns mit ins Boot holen, das finde ich super."

"Das wäre auch spannend gewesen, weil man da immer etwas mitnehmen kann", sagte er. Streich sei "eine Legende, hat beim SC eine lange Zeit geprägt und einen Weitblick über den Fußball hinaus, der im Profigeschäft nicht so üblich ist".

Bei seinem neuen Klub begeistert Osterhage bislang vor allem die Teamchemie. Der Zusammenhalt, auch außerhalb des Platzes, sei "außergewöhnlich": "Wir haben als Mannschaft schon öfter was unternommen, das hatte ich in Bochum so nicht. Das ist sehr cool und macht den Beruf noch mal einen Tick schöner."