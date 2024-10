Platzverweis! Wildes Debüt für BVB-Youngster

Bei Dortmunds Niederlage in Augsburg erlebt ein BVB-Youngster ein wildes Profi-Debüt - und wird am Ende sogar vom Platz gestellt.

Aufgrund der angespannten Personal-Situation in der Defensive von Borussia Dortmund durfte bei der 1:2-Niederlage in Augsburg ein bis dato unbeschriebenes Blatt sein Profi-Debüt für die Schwarz-Gelben feiern - und musste am Ende mit Gelb-Rot vom Platz.