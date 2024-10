Rolfes: Wirtz-Einsatz gegen Frankfurt offen

Ein Einsatz des verletzt vom Nationalteam zu Bayer Leverkusen zurückgekehrten Mittelfeldstars Florian Wirtz im Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag ist laut Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes nicht ausgeschlossen. „Wir haben ja nicht bekannt gegeben, dass er ausfällt“, sagte Rolfes am Donnerstag bei Sky: „Wir haben bekannt gegeben, dass er Probleme hat, was jeder sehen konnte.“