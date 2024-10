Schock-Nachricht für BVB! Süle lange verletzt

Süle hatte während der Pleite in der Champions League bei Real Madrid (2:5), in der er überraschend in der Startelf stand, mit Sprunggelenk-Problemen zu kämpfen, die Partie aber bis Abpfiff durchgestanden. „Wir hoffen, dass er danach direkt wieder einsteigen kann.“, ergänzte Sahin. Wie die Bild berichtete, soll sich Süle einen Syndesmoseband-Anriss zugezogen haben, was Dortmunds Trainer weder bestätigen noch dementieren wollte.