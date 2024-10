Schuster: "Schnitzel mit Pommes" zur Belohnung

"Früher war es immer so, dass es dann Schnitzel mit Pommes in der Fußballschule gab", sagte Schuster: "Ich glaube, ich mache mich morgen mal auf den Weg dorthin und hoffe, dass dieses Ritual noch weiterhin Bestand hat."

Nach dem 0:3 in der Vorwoche gegen Aufsteiger FC St. Pauli zeigten die Breisgauer an der Weser eine starke Reaktion, Ritsu Doan war nach seinem sehenswerten Treffer in der 75. Minute der gefeierte Held - schließlich schoss der Japaner den SCF erst einmal auf Platz drei in der Tabelle. "Auf diesem Weg müssen wir weitermachen", sagte Kapitän Christian Günter.