Spieler des Tages: Kevin Vogt

Es lief die 26. Spielminute im Stadion An der Alten Försterei, als Kevin Vogt Anlauf zu einem historischen Treffer nahm. Fast zehn Jahre hatte er auf diesen Moment warten müssen - so lange wie kein anderer Feldspieler in der Bundesliga je zuvor. Doch nach 275 Spielen beendete der 33-Jährige von Union Berlin beim 2:1 (2:0) gegen Borussia Dortmund seine scheinbar endlose Torlosserie.