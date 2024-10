Svensson über Unions Stadionpläne: "Motiviert mich"

Cheftrainer Bo Svensson vom Bundesligisten Union Berlin freut sich schon auf die „neue“ Alte Försterei. „Das motiviert mich als Trainer. Ich will nicht zu weit in die Zukunft blicken, aber es ist sehr schön, Visionen zu haben und groß zu denken“, sagte der 45-Jährige vor dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) über den geplanten Stadionumbau bis 2027.