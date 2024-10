Toppmöller warnt: "Union ist wieder Union"

Dino Toppmöller macht sich keine Illusionen: Der kommende Gegner Union Berlin gehört für den Trainer des Bundesligisten Eintracht Frankfurt inzwischen wieder zu den Topteams in Deutschland. "Union ist wieder Union", sagte Toppmöller vor dem Liga-Duell mit den Berlinern am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN)

Er sei vielmehr überrascht gewesen, "dass sie in der letzten Saison nicht ganz so gut waren", sagte der Trainer über den Gegner, der in der vergangenen Spielzeiten beinahe abgestiegen wäre: "Es ist schon eine Mannschaft, die enorme Qualität hat. Sie haben eine sehr gute defensive Stabilität und sind bei Standardsituationen extrem gefährlich."