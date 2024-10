„Tragödie“: Bayerns größte Blamage?

1973 erlebte der Betzenberg ein kleines Fußball-Wunder. Der 1. FC Kaiserslautern düpiert den FC Bayern. Nach der Niederlage geht es in der Kabine grotesk zu.

Am 20. Oktober 1973 sah der traditionsreiche Kaiserslauterer Betzenberg ungeachtet all der Meisterschaften der Walter-Elf sein denkwürdigstes Spiel, das von der Zeitschrift Sport Bild 2011 zum „geilsten Spiel aller Zeiten“ gekürt wurde.

Was sie verpassten, ist unersetzlich, weil es so etwas selbst auf dem Betzenberg, wo meist unter Flutlicht noch so manches Wunder geschah, nie mehr gegeben hat.