Trapp-Patzer lässt Bayer jubeln - strittige Entscheidung um Tah

Eine unglückliche Aktion von Eintracht-Keeper Kevin Trapp hat Bayer Leverkusen am Bundesliga-Nachmittag spät jubeln lassen (2:1).

Zuvor hatte es zwei strittige VAR-Entscheidungen gegeben. Zweimal stand Schiedsrichter Felix Brych am Monitor, zweimal gab es Elfmeter. Boniface vergab seine Chance (9.). Omar Marmoush wiederum traf zum 1:0-Führungstor, das Leverkusen mit einem Treffer von Robert Andrich konterte (25.).

Strittige Tah-Entscheidung

In der Nachspielzeit kam es zu einer weiteren strittigen Situation, als Jonathan Tah seinen Gegenspieler Hugo Ekitiké kurz vor der Torlinie wegdrückte (90.+1). Der Eintracht-Stürmer konnte den Ball so in der Luft nicht richtig erwischen, fiel zu Boden. Tah klärte vor der Linie.