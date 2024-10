Traumtore am Fließband: Bayern in Bochum gnadenlos

Mit Traumtoren am Fließband hat der FC Bayern seinen großen Champions-League-Frust am kleinen VfL Bochum ausgelassen. Vier Tage nach ihrer Demütigung in Barcelona gewannen die spielfreudigen Münchner beim Bundesliga-Schlusslicht vollkommen überzeugend 5:0 (2:0) und bleiben ungeschlagener Tabellenführer. Vor dem Pokalspiel beim FSV Mainz 05 am Mittwoch herrscht wieder Ruhe beim Rekordmeister.