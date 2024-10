Trotz Götzes Jubiläums-Tor: Frankfurt nur 1:1 bei Union

Der Treffer vom Ex-Weltmeister in seinem 300. Bundesliga-Spiel reicht nicht. Union bleibt daheim ungeschlagen.

Trotz eines traumhaften Jubiläums für Mario Götze hat Eintracht Frankfurt im Kampf um die Champions-League-Plätze Federn gelassen. Im Verfolgerduell bei Union Berlin kamen die Hessen am 8. Spieltag vor 22.012 Zuschauern im Stadion an der Alten Försterei nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Götze traf in seinem 300. Bundesliga-Spiel zur Führung der Gäste (14.), Union zeigte aber Moral und blieb auch im vierten Heimspiel der Saison ungeschlagen.