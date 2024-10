VfB-Star operiert - Verteidiger muss monatelang pausiren

Bitterer Rückschlag für Dan-Axel Zagadou: Der Abwehrspieler des VfB Stuttgart ist nach einer Außenbandverletzung am rechten Knie operiert worden.

Bitterer Rückschlag für Dan-Axel Zagadou: Der Abwehrspieler des VfB Stuttgart ist nach einer Außenbandverletzung am rechten Knie operiert worden.

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss erneut für lange Zeit auf Abwehrspieler Dan-Axel Zagadou verzichten. Wie die Schwaben am Donnerstag mitteilten, wurde der 25 Jahre alte Innenverteidiger am Mittwoch am rechten Knie operiert.