Vor Augsburg: Freiburg-Coach Schuster fordert Geduld

Auf neuem Rasen will der Bundesligist SC Freiburg seine erfolgreiche Heimbilanz gegen den FC Augsburg ausbauen. Neunmal hintereinander hat der SCF in der Bundesliga daheim gegen die bayerischen Schwaben nicht verloren, Trainer Julian Schuster erwartet vor dem Aufeinandertreffen am Samstag um 15.30 Uhr (LIVETICKER) dennoch einen „sehr unangenehmen Gegner.“